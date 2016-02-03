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Скользкие дороги Петербурга привели к аварии на Смольной набережной: ВАЗ-2111 врезался в столб

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Сегодня субботним утром, 4 февраля 2017 года, на одной из скользких дорог Санкт-Петербурга водитель не справился с управлением своего автомобиля и врезался в столб

О происшествии сегодняшним утром сообщает отдел пропаганды УГИБДД. Как говорится в официальном сообщении, ДТП, случившееся сегодня в Центральном районе Петербурга в 8.40 произошло по вине 36-летнего водителя. Он, находясь за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-2111, не смог удержать машину на проезжей части Смольной набережной и вылетел на обочину, где совершил наезд на бетонный столб.
 
Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали у водителя тяжелые травмы и госпитализировали потерпевшего. Он был срочно госпитализирован в одну из городских больниц. На месте аварии, тем временем, работали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Видео: Piter.TV

 

Теги: ваз 2111 , не справился с управлением , смольная набережная , центральный район санкт петербурга
Категории: Новости СПб Лента новостей ДТП Происшествия

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