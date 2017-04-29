После теракта камеры наблюдения метро Петербурга объединят с общегородскими

Видеокамеры из петербургской подземки собираются подключить к комплексу "Безопасный город", куда входят уличные камеры Петербурга, а также видеонаблюдение аэропорта, ЭкспоФорум и "Морской фасад".

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев со ссылкой на губернатора рассказал, что в Северной столице планируют включить камеры метрополитена в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Эта система позволяет следить за человеком, передвигающимся по городу. Раньше преследуемый "Большим братом" мог скрыться в подземке.

Интеграция скорее всего уже идет и будет завершена к Кубку конфедераций. В частности к этой системе уже добавили камеры аэропорта "Пулково" и порта "Морской фасад", а также выставочного центра Экспофорум.

Также прорабатывается вопрос с другими местами скопления людей. В частности, целесообразным признали присоединение к комплексу 1466 камер метрополитена. А вот системы с железнодорожных и автобусного вокзалов нуждаются в модернизации. Кроме этого просчитываются возможности включения в систему КАДа, ЗСД и территории вокруг стадиона на Крестовском острове.