Синоптики предупредили о «тропическом» ливне в пятницу в Москве‍

В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности, на столицу идет гроза

Столичные синоптики напугали москвичей прогнозом погоды на пятницу. Как рассказали в Гидрометцентре, в последний день июня 2017 года в Москве и области ожидается сильнейший ливень.

В ближайшие сутки в Москве и Московской области может выпасть до половины месячной нормы осадки. По словам метеорологов, дождь обрушится на город около 15 часов и будет идти до позднего вечера, за это время выпадет 75% ожидаемых осадков, тогда как месячная норма для июня в регионе составляет 75 миллиметров. Гидрометцентр объявил 30 июня в Москве оранжевый уровень погодной опасности.

В первые июльские выходные погода существенно не изменится. Во второй половине дня в субботу и воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы, воздух прогреется до 24-26 градусов тепла.

Напомним, в конце мая 2017 года на Москву обрушился сильнейший ураган. В результате страшного урагана в Москве погибли, по данным на утро 30 мая, 11 человек, около полутора сотен пострадали. Кроме того, в разных районах города оказались сорваны рекламные баннеры, ветер выворотил с корнем из земли несколько сотен деревьев, пострадали автомобили, в городе Люберцы упал башенный кран, в Жулебино сорвало укрытие теннисного корта, на Новорижском шоссе рухнула пирамида — башня Голода. В Подмосковье без электричества остались более семи тысяч человек.

Видео: архив