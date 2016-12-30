Синоптики пообещали петербуржцам долгожданное потепление

Уже в воскресенье, 8 января, температура подымется до минус пяти градусов Цельсия

После нескольких дней жестоких морозов, которые стояли в Петербурге и его окрестностях, синоптики наконец пообещали потепление. Как сообщается, метеорологи сообщили о том, что в Северной столице потеплеет до -5 градусов Цельсия.

Температура воздуха поднимется сразу на пятнадцать пунктов уже в воскресенье, 8 января 2017 года. В последний день длинных новогодних выходных прогуливаться по городским улицам станет намного комфортнее.

В ночь на 8 января температура воздуха будет достигать около 14 градусов ниже ноля. К утру подует юго-западный ветер со скоростью в 5–10 метров в секунду. Кое-где на дорогах будет гололедица.

Видео: instagram