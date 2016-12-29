Резкое похолодание и гололед устроят "день жестянщика" на дорогах Петербурга

Синоптики обещают похолодание до минус пяти в среду, 11 января. Из-за этого автомобилистов на дорогах ждет гололед.

Автомобилистам Северной столицы стоит готовиться к опасностям на дорогах в среду, 11 января. Синоптики обещают температурные скачки: ночью похолодает до – 5 градусов. При температуре ниже нуля подтаявший снег превратится в лед. Поэтому все дороги и проезды превратятся в каток.

Водителей просят сохранять осторожность на дорогах. В частности заранее тормозить перед пешеходными переходами. А также соблюдать увеличенную дистанцию в потоке.

Сегодня улицы города от снега убирают 900 дворников и около 700 снегоуборочных машин. В комитете по благоустройству отметили, что количество спецтехники увеличили из-за погодных условий. Скорее всего, завтра в городе вырастет число аварий. Автомобилисты называют такое "день жестянщика".

Видео: Youtube / Сергей Байдак