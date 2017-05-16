Синоптики объявили о приближении лета в Петербурге

От Финляндии в Петербург придут теплые воздушные массы

Летние воздушные массы придут на юг, ожидается выше 20 градусов тепла, сообщает в своем микроблоге в твиттере Метеорологический институт Финляндии.

Финские метеорологи сообщают, что на территории страны облака появятся к вечеру лишь на севере и на западе, ночные заморозки остаются пока на востоке.

На всей территории Финляндии сегодня, 16 мая, солнечно, столбик термометра поднимется до +15 градусов Цельсия, в Лапландии - до +10.

"Летние воздушные массы придут на юг, ожидается выше +20 градусов", - сообщает Метеорологический институт Финляндии.

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