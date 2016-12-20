Жители Кемерово уверены, что сняли на видео источник дыма с едким запахом

В замороженном Кемерове уже несколько дней стоят странные туманы. Синоптики называют это явление "дымом", а горожане боятся, что речь идет о вредных отходах с местных предприятий.

В Кемерове жильцы, синоптики и власти продолжают обсуждать аномальную задымленность улиц города в центре и на окраинах. По мнению синоптиков, речь идет о печном дыме и автомобильных выхлопах, которые не выветриваются из города из-за полного безветрия и крепкого мороза. Соответствующее сообщение Кемеровский гидрометцентр распространил в СМИ после массы жалоб от лица горожан в мэрию. Однако некоторые горожане не согласны с этой версией событий. Так, в Сети появилось несколько видео, на которых сняты возможные источники загазованности. Это местные предприятия, дым из труб которых, по мнению горожан, не улетает с облаками, а понемногу опускается на город. Так, некая Екатерина Комарова в знак подтверждения данной теории сняла видео "дымы-пары. Кемерово" и разместила его в YouTube. Справедливости ради заметим, что в этом ролике мы действительно видим густой столб белого дыма. Только он просто висит в воздухе, а не опускается на землю.

Впрочем, больше всего кемеровчан сейчас волнует не источник дыма, а то, как городские власти решат проблему. Мужчины, женщины и дети жалуются на едкий запах дыма, постоянный кашель и затруднения при дыхании. Пока что чиновники ограничились выражением надежды на то, что первое же потепление принесет с собой сильный ветер, который освободит город из едкого плена.

Видео: YouTube