Синоптики пугаю горожан метелью и гололедом в Петербурге на праздники

Длинные выходные петербуржцам и гостям города испортит погода: температура опустится, а город накроет метель. Дороги и тротуары покроет лед.

Капризная петербургская погода снова приготовила неприятный сюрприз для горожан. На вторую половину недели, которая вся полностью будет выходной, в городе станет хуже по всем фронтам. Температура опустится до -7 в ночное время. В сочетании с теплой погодой днем это приведет к гололеду, который скует как дороги, так и тротуары. Зато днем можно будет погреться: столбики термометра поднимутся выше нуля.

Кроме того в ночь на 23 февраля город накроет метель, которая основательно заметет дороги и проезды. А с пятницы, 24 февраля, в городе периодически будут небольшие снегопады.

Горожанам придется соблюдать осторожность, чтобы не пострадать в праздники. Во первых надо аккуратно переходить дорогу. Так как при гололеде у машин увеличивается тормозной путь. Автомобилистам же следует соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями.

В начале недели в город пришло неожиданное потепление и дождь. В результате произошло много ЧП. Например, на КАД Mercedes застрял посреди огромной лужи из-за гидроудара.