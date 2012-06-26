Синема Парк объявляет конкурс для всех влюбленных

Посмотрев романтический фильм «Лабиринты любви» в кинотеатрах Синема парк, парочки смогут выиграть путешествие на двоих в Болгарию или романтический ужин на двоих в московском ресторане «София».

В нашем веке бездушных технологий нас связывают тысячи компьютеров, миллионы километров проводов, сотни Wi-Fi устройств и сотовых башен. И порой достаточно нажать пару кнопок, чтобы поговорить с именно этим человеком.

Мы поздравляем друг друга с важными датами по телефону, отправляем фото любимых по электронной почте, встречаемся по скайпу и прощаемся в социальных сетях. И кажется, что это многообразие может соединить нас мгновенно. Но это иллюзия.Мы не смотрим друг другу в глаза, не чувствуем тепло рук и не слышим биение сердца. Об этом фильм "Лабиринт любви", состоящий из пяти самостоятельных новелл, которые расскажут о взаимоотношениях людей в нашем сложном мире иллюзорных коммуникаций.

Для участия в конкурсе необходимо: 1. Быть подписанным: www.instagram.com/ и cinemapark.russia/ 2. Сделать репост анонса конкурса на страничку ВКонтакте и в Инстаграм с хэштегом #ЛюбовьвСинемаПарк 3. Посмотреть фильм «Лабиринты любви» в СИНЕМА ПАРК, сохранив кинобилеты. 3. Направить на электронный адрес love@cinemapark.ru ответы на вопросы по фильму «Лабиринты любви»: - Какая порода собаки у Эльзы? - Какой цвет волос у музыканта - связующего элемента всех новелл? - На каком транспорте Паша пытается догнать автобус? Победители будут выбраны из числа участников выполнивших все условия конкурса, а итоги будут оглашены после окончания проката фильма.