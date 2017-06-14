Эрмитажный кот станет оракулом Кубка конфедераций 2017

Самой стрессоустойчивого и дружелюбного эрмитажного кота могут сделать символом предстоящего Кубка конфедераций ФИФА 2017. Возможно, усатое животное будет предсказывать исходы матчей.

В Петербурге хотят выбрать живой символ Кубка конфедераций. Так как соревнования должны представить страну-хозяйку во всех ее культурных и социальных аспектах. Комитет по развитию туризма и Эрмитаж решили сделать главным зверем футбольных состязаний эрмитажного кота.

Работники музея выберут самого стрессоустройчивого и дружелюбного кота. Зверь станет символом Кубка конфедераций. Возможно, животное будет предсказывать исходы матчей.

Эрмитажные коты официально проживают в Зимнем дворце, оберегая хранилища Эрмитажа от грызунов. Усатые сторожа получают зарплату едой и жильем.

С 17 июня в России стартует Кубок конфедераций ФИФА 2017. Матчи соревнований примут четыре города. Открытие и финальную игру примет Северная столица. В связи с этим в городе идет активная подготовка. Ранее Piter.tv сообщал, что автобус из "Пулково" будет ездить до центра города во время Кубка конфедераций.

Видео: Instagram / hermitagecats