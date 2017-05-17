Разрушительный торнадо прошелся по США: Есть погибший и 25 пострадавших

Мощный торнадо прошедший по нескольким штатам США стер с лица земли стоянку жилых автоприцепов

Мощный торнадо прокатился 16 мая по штатам Техас, Небраска, Оклахома, Висконсин и Канзас в США.

Шествие торнадо сопровождалось ураганным ветром, огромной величины градом. Были повреждены деревья, линии электропередач, здания, автомобили.

Самые серьезные и трагические последствия получил городок с жилыми автоприцепами в округе Бэррон. Смерч практически полностью снес его с лица земли. Сообщается, что один человек погиб, 25 человек получили ранения различной степени тяжести. Спасатели продолжают работать на месте трагедии и ищут людей.

Накануне Piter.TV публиковал видео, на котором торнадо подхватил и унес автомобиль с людьми.

Видео: YouTube/ COStormChasers