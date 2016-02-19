Видео из Северной Осетии: Владикавказ ушел под воду

На Кавказ обрушились проливные дожди. Столицу Северной Осетии затопило.

В минувшую среду, 3 мая, на Северную Осетию обрушились проливные дожди. За несколько часов Владикавказ превратился в Венецию. Шокированные очевидцы происшествия запечатлели на видео негодование погоды. За сутки ролик посмотрели уже несколько тысяч человек.

На кадрах можно заметить, что целый район города ушел под воду. Передвигаться на машинах стало невозможно.

По словам экстренных служб, уровень воды во Владикавказе уже превысил отметку в 50 сантиметров. Из-за этого на дорогах города возникают многочисленные аварии и пробки.

Судя по всему, канализация уже не в состоянии справиться с таким напором воды. В настоящее время власти города пытаются урегулировать сложившуюся ситуацию.

Ранее мы сообщали, что ученые из Англии придумали бутылки из водорослей, которые можно есть.



Видео: youtube, Скрин. эд/ VLAD KOCH