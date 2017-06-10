Сильный ливень подтопил часть Симферополя

Среднемесячная норма осадков выпала во время сильного ливня в Симферополе

Сильный ливень, который обрушился 10 июня на Симферополь, привел к подтоплению некоторых улиц и районов города. В городе была сформирована 21 оперативная группа, которая преодолевает последствия непогоды. Вплоть до полной ликвидации всех последствий ливня соответствующие службы продолжают работу в усиленном режиме.

По сообщению МЧС из-за сильного ливня в районе железнодорожного вокзала было затруднено автомобильное движение. В частности, в затруднительной ситуации оказались пассажиры одного из городских троллейбусов.

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