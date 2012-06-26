Бизнесмена из Петербурга подозревают в отмывании 500 миллионов

Правоохранители Северной столицы подозревают бизнесмена в отмывании 49,2 млн рублей. При этом мужчина уже сидит в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Петербургский бизнесмен разжился обвинением в отмывании денег пока сидел в СИЗО. В понедельник, 30 января, полиция Северной столицы возбудила дело об отмывании крупной суммы денег. Фигурантом дела стал 38-летний гендиректор одной фирмы. По версии следствия, в феврале 2014 года мужчина с помощью фирм однодневок похитил с расчетного счета организации 49,2 миллиона рублей. При помощи схемы переводов подозреваемый к апрелю того де года легализовал все деньги.

У следователей есть версия, что бизнесмен действовал не в одиночку. Однако вычислить его подельников пока не удалось. Расследование продолжается. Примечательно, что мужчина уже сидит в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве и с октября 2016 года поместили под стражу.

В этом месяца также стало известно, что страховщик из Петербурга украла у своей фирмы 650 тысяч через поддельные документы. Женщина составляла запросы на выплаты от имени клиентов, имея доступ к их данным. А деньги ей переводили на карты, которые злоумышленница заводила на имя обманутого человека.