Таможенники изъяли в Кронштадте незаконные шубы на 800 тысяч

Сотрудники Балтийской таможни проверили магазины с меховыми манто в торговом центре Кронштадта. В результате были более 50 шуб.

Таможенники продолжают бороться с нелегальными меховыми шубами, которыми заполнены торговые центры и рынки Северной столицы. На этот раз специалисты направились в один из торговых комплексов Кронштадта. Там Балтийская таможня проверила предпринимателей, которые торгуют дорогой верхней одеждой.

В время проверки была выявлена 51 шуба, которая не была прочипирована. В результате эти товары изъяли. Их общая стоимость составила 800 тысяч рублей.

В результате служители закона возбудили четыре административных дела по нарушению технического регламента и требованию к продукции, а также за продажу товаров без маркировки. Проводится расследование административных нарушений.

Летом 2016 года в силу вступило новое соглашение, которое должно привести к уменьшения торговли контрабандными шубами. Нелегальный товар составляет 90% рынка в странах Еврозийского союза. Все торговцы должны были оснастить свои остатки товара RFID-метками до 5 декабря.

Ранее мы писали, что в Купчине изъяли более 150 подозрительных шуб из натурального меха.

Видео: youtube / olives TV