Штраф за репост фотографии Милонова обжаловали в Страсбургском суде

В ЕСПЧ подал жалобу член федерального совета общественно-сетевого движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия», сторонник «Солидарности» Дмитрий Семенов из Чувашии. В жалобе он указал на нарушение его свободы выражения мнений и свободы собраний и объединений (статьи 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека). Обращение в суд подготовил юрист международной правозащитной группы «Агора» Алексей Глухов.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на РБК, в ЕСПЧ обратился с жалобой член федерального совета общественно-сетевого движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия», сторонник «Солидарности» Дмитрий Семенов из Чувашии. Он указал на нарушение его свободы выражения мнений и свободы собраний и объединений (статьи 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека). Обращение в суд подготовил юрист международной правозащитной группы «Агора» Алексей Глухов.



В ноябре 2016 года у Семенова взяли в полиции объяснения по поводу постов о Милонове от 2013 года в социальной сети «ВКонтакте». На фотографиях был запечатлен депутат в футболке с надписью о православии и смерти и с оружием в руках.

На мужчину составили два протокола об административном нарушении, обвинив в разжигании межрелигиозной розни. Размер штрафа составил 1 тыс.рублей за каждое правонарушение.



Защита Семенова настаивала на том, что во-первых, словосочетание не было использовано как лозунг, а скорее как описания события с участием Виталия Милонова, а во-вторых, срок давности дела истек.



13 февраля текущего года Семенова снова вызвали в полицию. 27 декабря на его страничке был опубликован похожий на предыдущие пост.



16 марта Ленинский суд Чебоксар оштрафовал Семенова на 3 тыс. руб., хотя защита представила заключение лингвистической экспертизы, согласно которому «спорное словосочетание используется ни как лозунг, а как описание одежды». Также Глухов подчеркивал, что распространение информации о предыдущем суде «не может караться в демократическом государстве и является вторжением в свободу выражения мнений».



В своей жалобе Семенов отметил, что его оштрафовали за самовыражение, а административное наказание налагает на него запрет избираться и быть организатором публичных акций.



Защита подчеркивает, что это словосочетание активно использовал Виталий Милонов,однако он не был привлечен к ответственности. Также Глухов заявил, что лозунг использовался и на сайте прокуратуры.