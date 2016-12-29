Штормовой ветер в Петербурге впечатал легковушку в отбойник

На КАД из-за погоды произошла серьезная авария

Вскоре после полуночи в пятницу, 20 января 2016 года, на дамбе в Петербурге произошла авария. По предварительным данным, ДТП было спровоцировано плохими погодными условиями. В районе дамбы, как сообщили очевидцы, из-за сильного ветра в отбойник влетел автомобиль "Пежо".

По предварительным данным, о происшествии написал в издание Life.ru сам владелец автомобиля, который в момент аварии был за рулем. От трагических последствий его спасла подушка безопасности.

Водитель иномарки отметил, что причиной аварии стал шквальный ветер, который просто сдул его автомобиль прямо в отбойник. Кроме того, на дороге в этот момент был гололед: после оттепели к ночи в Петербурге и Ленобласти подморозило.

Видео: архив