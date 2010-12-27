Старинные пистолеты и россыпь патронов нашли в квартире на Фарфоровской

Полиция обнаружила склад оружия времен Второй мировой войны и патронов в квартире петербуржца, который уже находится под следствием за хранение оружия.

Очередной склад с оружием нашли полицейские в петербургской квартире. Сотрудники уголовного розыска пришли к дом к подозреваемому в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В мае этого года правоохранители нашли у 50-летнего мужчины коллекцию нелегального оружия. У него нашли "Наган" и карабин "Маузер".

Однако в ходе расследования стало известно, что был найден не весь арсенал. со второго захода улов оказался более значительным: еще два "Нагана", "Маузер", "Вальтер" и немецкий пистолет-пулемет МР-40, сообщает "Фонтанка". Кроме того, полиция нашла и боеприпасы: 90 патронов, 160 пуль, около 300 граммов пороха. Но странное хобби не ограничивалось любовью к огнестрельному оружию: во время обыска отыскали 16 штык-ножей, 18 кортиков и четыре сабли.

Расследование уголовного дела о незаконном хранении оружия продолжается. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.