"Шпион, выйди вон": Сноуден прокомментировал сообщение о сотрудничестве с Россией

Сегодня, 11 февраля 2017 года Эдвард Сноуден прокомментировал сообщения СМИ о его возможной экстрадиции США российскими властями, чем ввёл в ступор западное правительство. Все в замешательстве, Сноуден — в твиттере

Эдвард Сноуден сегодня в микро-блоге Твиттер назвал сообщения СМИ о его возможной выдаче США "неоспоримым свидетельством" того, что он никогда не работал и не мог работать на российские спецслужбы.

"Ни одна страна не станет продавать своего шпиона, поскольку остальные будут бояться того, что придет и их черед", — написал бывший агент американских спецслужб в микроблоге.



Напомним, что ранее телеканал NBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что Россия рассматривает возможность выдачи США бывшего сотрудника американских спецслужб. Как назвал этот жест телеканал NBC, Сноуден должен был стать "подарком" новому президенту США Дональду Трампу от Владимира Путина, которому первый симпатизирует. Однако, как заявляет официальный источник российской стороны, на день данного заявления NBC, никто не рассматривал подобного шага.

Видео: YouTube, Yahoo