Перед новогодними праздниками петербуржцы могут сходить в ДК имени Ленсовета на впечатляющее шоу импровизационного юмора.

Креативнй продюссер Стас Шеминов предлагает прекрасное предновогоднее развлечение - шоу "Импровизация". За основу взят зарубежный формат Improv comedy, популярный в Англии и США. Актеры Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов, Сергей Матвиенко будут обыгрывать импровизации на темы. предложенные аудиторией. Уникальность шоу в том, что каждый концерт и каждое выступление - единственное в своем роде.

В каждую импровизацию могут быть втянуты не только актеры, но и зрители. Их могут позвать на сцену, чтобы сыграть роль в сценке. Всего в запасе у организаторов около 30 форматов, по которым могут обыгрываться юмористические ситуации.

Билеты можно приобрести во всех театральных кассах, а также на сайтах: bileter.ru, kassir.ru и другие.