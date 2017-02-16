Шотландец покатал дикого тюленя на байдарке и снял на видео

Это забавное доброе видео покорило интернет

На популярном видеохостинге YouTube накануне, 15 февраля, появилось забавное видео из Шотландии.

Мужчина и две девушки, катаясь на байдарках, встретили милого тюленя. Животному явно понравились яркие плавающие объекты. Мужчина хлопает по воде и подзывает поближе тюленя. После чего тюлень приближается совсем близко, а потом и вовсе забирается на нос байдарки. Тюлень несколько раз скатывается в воду , вновь забирается, пытаясь устроиться поудобней. В какой-то момент он даже дается одной из девушек потрогать себя.

Компания сняла эту умилительную встречу на видео и опубликовала в интернете.

Видео: YouTube/ Muzzy V