Шокирующие кадры из Тюмени: Автомобиль снес на переходе женщину

В сети опубликовали видео наезда на пожилую женщину на зебре

Накануне, 22 июня, на улице Республики в Тюмени произошло ДТП с участием пешехода.

Около 17 часов женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал на большой скорости автомобиль. От удара 60-летняя женщина отлетела на несколько метров. В местных СМИ сообщается, что женщина получила тяжелую травму головы и была срочно госпитализирована в больницу.

Водитель сказал, что не заметил женщину, которая выскочила на дорогу неожиданно.

Стало известно, что в этот же день на улице Республики под колеса другого автомобиля попала девушка. Местные жители в социальных сетях пишут, что водители гоняют по этой улице постоянно, а из-за припаркованных автомобилей видимость плохая как для пешеходов, так и для водителей.

Видео: ВК, ЧС Тюмень