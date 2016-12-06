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Шокирующие кадры из Тюмени: Автомобиль снес на переходе женщину

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В сети опубликовали видео наезда на пожилую женщину на зебре

Накануне, 22 июня, на улице Республики в Тюмени произошло ДТП с участием пешехода.

Около 17 часов женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал на большой скорости автомобиль. От удара 60-летняя женщина отлетела на несколько метров. В местных СМИ сообщается, что женщина получила тяжелую травму головы и была срочно госпитализирована в больницу.

Водитель сказал, что не заметил женщину, которая выскочила на дорогу неожиданно.

Стало известно, что в этот же день на улице Республики под колеса другого автомобиля попала девушка. Местные жители в социальных сетях пишут, что водители гоняют по этой улице постоянно, а из-за припаркованных автомобилей видимость плохая как для пешеходов, так и для водителей. 

 

Видео: ВК, ЧС Тюмень

Теги: видео , жесть , момент аварии , наезд на пешехода , тюмень
Категории: Лента новостей ДТП Происшествия Новости России

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