Шокирующее видео: в Самаре автомобиль переехал собаку и уехал дальше

Бесчеловечный поступок произошел в Самаре, автомобиль проехался по собаке и протащил ее, после чего скрылся.

Сегодня, 13 февраля, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как водитель совершает жестокий наезд на собаку. Как пишут «Самарские водители», владелицей Пежо оказалась Камила С., которая является председателем правления одной из общественных организаций Самары.

Подъехав к собаке автомобиль не остановился, а наоборот наехал и ничего не смутило. Автомобиль двигался с маленькой скоростью, а собака просто стояла на дороге и не увидеть ее было невозможно.

Жестокий поступок попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: Kto Tut/ YouTube