Шокирующее видео: Зацепер зацепился рукавом за поезд и упал на рельсы

В сети появилось ужасное видео с падением зацепера на рельсы

В интернете сегодня, 20 мая, почвилось шокирующее видео падения зацепера на рельсы.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина - зацепер пытается спрыгнуть на платформу на станции. И когда он практически полностью сошел, оказалось, что он зацепился за что-то рукавом и упал между платформой и рельсами. Поезд хоть и шел на совсем маленькой скорости, остановиться смог только тогда, когда последний вагон проехал мимо лежащего мужчины.

Мужчина остался жив. Он помахал рукой очевидцам. Служащий станции, который поспешил на помощь, на видео смеется. Возможно упавший зацепер был в состоянии алкогольного опьянения, так как видео опубликовано под заголовком: "Never Drink And Ride"( Никогда не пей, прежде чем ехать).



Где произошел данный инцидент не сообщается.

Видео:LiveLeak