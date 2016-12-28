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Шокирующее дело в Перми: 15 летний подросток неоднократно изнасиловал 10 летнего мальчика

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Судебно - психиатрическая экспертиза установила, что подросток невменяем

В апреле нынешнего года 15 летний подросток позвал на прогулку своего знакомого 10 летнего мальчика на прогулку. Ребенок отказывался, но под угрозой побоев согласился.

Зайдя в тихое место возле котельной, подросток схватив за шею мальчика, совершил насильственные действия сексуального характера. Через непродолжительное время обвиняемый повторил свое гнусное преступление.

В настоящее время расследование этого шокирующего дела завершено. Была проведена судебно - психиатрическая экспертиза подростка. В ходе которой было установлено, что 15 летний извращенец невменяемый и не отдавал отчета своим действиям. В ближайшее время судья решит вопрос о направлении подростка на принудительное лечение.

Видео :Piter.TV

Теги: изнасилование , педофил , пермь , суд
Категории: Новости России Криминальные происшествия

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