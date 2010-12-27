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Новый статус Шнурова: "Герой, меняющий город"
Сегодня, 11:37
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Shdaria
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Новый статус Шнурова: "Герой, меняющий город"

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В Петербурге лидер группировки "Ленинград" победил в номинации "Герой, меняющий город".

 В Петербургском театре музыкальной комедии 5 июня прошла торжественная церемония вручения премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга", учрежденной журналом "Собака.ру".

Сергей Шнуров, лидер группы "Ленинград" стал "Героем, меняющий город". Сам Сергей находился на момент церемонии в Москве, на корпоративе. Поэтому на сцену вышла Анна Пармас, режиссер клипов "Ленинграда". По просьбе Сергея Шнурова, статуэтку в виде собаки вручена ей. 

Кстати, сама Анна участвует в номинации Кино и ТВ. Позже она получила уже свою собаку. 

Напомним, В 2017 году Шнуров отметил 20-летие сценической жизни. Юбилей группировка "Ленинград" встретила на самом пике успеха. Миллионные просмотры видеороликов, многочисленные премии, аншлаги на концертах и самое важное, статус главной рок-группы 2016 года.

 

Фото: "Вконтакте" группа "Сергей Шнуров (группа Ленинград)"

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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