Шнуров снимется в лиричной комедии «Я худею»

Лидер нашумевшей группы "Ленинград" Сергей Шнуров снимется в комедии "Я худею". Об этом 3 июля сообщает "Фонтанка" со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на РИА Новости, Сергей Шнуров снимется в комедии "Я худею" режиссера Алексея Нужного.



Его партнерами по съемкам станут Александра Бортич, Ирина Горбачева, Евгений Кулик, Роман Курцын. Сам Шнуров исполнит роль отца главной героини, который когда-то был лихим парнем, но стал серьезным бизнесменом.



По сюжету Аню(главную героиню) бросает спортивный бойфренд Женя из-за ее прибавки в весе. Аня решает похудеть во имя любви, и на помощь ей приходит одержимый здоровым образом жизни толстяк Коля.



Создатели рассчитывают завершить съемки к осени. Выход картины в прокат намечен на 2018 год.



Фото: https://vk.com/s_shnurov