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Шнуров снимется в лиричной комедии «Я худею»
Сегодня, 16:02
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TretyakovaS
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Шнуров снимется в лиричной комедии «Я худею»

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Лидер нашумевшей группы "Ленинград" Сергей Шнуров снимется в комедии "Я худею". Об этом 3 июля сообщает "Фонтанка" со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на РИА Новости, Сергей Шнуров снимется в комедии "Я худею" режиссера Алексея Нужного.

Его партнерами по съемкам станут Александра Бортич, Ирина Горбачева, Евгений Кулик, Роман Курцын. Сам Шнуров исполнит роль отца главной героини, который когда-то был лихим парнем, но стал серьезным бизнесменом.

По сюжету Аню(главную героиню) бросает спортивный бойфренд Женя из-за ее прибавки в весе. Аня решает похудеть во имя любви, и на помощь ей приходит одержимый здоровым образом жизни толстяк Коля.

Создатели рассчитывают завершить съемки к осени. Выход картины в прокат намечен на 2018 год.

Фото: https://vk.com/s_shnurov

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Категории: Новости СПб

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