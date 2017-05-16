Шнуров прокомментировал в стихах неоднозначный клип экс-солистки "Ленинграда"

Лидер группировки "Ленинград" отреагировал на выход нового клипа бывшей солистки коллектива Алисы Вокс. В клипе "Малыш" певица учит юных участников митингов.

Сергей Шнуров сделал то, что от него ожидали многие: прокомментировал новый клип Алисы Вокс. Лидер группировки "Ленинград" не обращался напрямую к певице и не осуждал клип, однако как всегда едко подметил ситуацию.

Шнур сравнил видеоролик экс солистки его коллектива с нецензурным словом, написанным на заборе. По его мнению, обозначающее мужской половой орган бранное слово будет протестом против "унылой вялой скуки", которую подают под видом творчества.

- Живите, дети, мол не шибко, // В свободе кроется ошибка, - сочинил Шнуров.

Пользователи Instagram поддержали музыканта и шоумена. Большая часть комментаторов поддерживают Шнурова и осуждают творение Алисы Вокс.

Накануне, Алиса Вокс выпустила новый клип "Малыш". Многих зрителей сильно поразило и возмутило содержание песни. Девушка, изображая школьную учительницу, пела про подростков, которые пошли на митинги. При этом она советовала им "начать с себя". При этом на официальном канале Youtube певицы отключили комментарии.

Эксперты между тем раскритиковали и визуальную составляющую клипа. Piterюtv специалисты в этой сфере сказали, что новый клип Алисы Вокс про школьников на митингах "сделан на коленке".

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