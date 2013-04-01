"Начинаем отмечать": Шнуров предложил всем россиянам сняться в клипе

Лидер группы "Ленинград" запускает массовый ролик. Съемки пройдут в разных городах России.

Сегодня 21 декабря буквально через час на Театральной площади в Москве начнут снимать еще один видеоряд для нашумевшей песни Шнурова "Начинаем отмечать". Одновременно съемки пройдут в разных городах России. Об этом сообщает Петербургский дневник.



Лидер группировки "Ленинград" призвал всех желающих поучаствовать создании ролика. Вот уже на протяжении нескольких дней некоторые россияне репетируют номер для клипа прямо на морозе! Съемки пройду в Ярославле, Ставрополе, Хабаровске, Красноярске, Волгограде, Барнауле, Москве. Шнуров и "Ленинград" решили повторить успех "Елок" и задействовать массовую аудиторию. Стоит отметить, что новый зажигательный хит "Начинаем отмечать" не что иное, как саундтрек к стартующему завтра в российском прокате фильму "Елки 5".



Ранее мы писали, что "Ленинград" выпустил новый клип, который больше напоминает рекламный трейлер фильма "Елки 5". В ролике приняли участие Иван Ургант и пингвин. Птица преследовала героя и на Авроре, и в городе, и на Фонтанке. Впрочем, как выяснилось, это не окончательный вариант клипа. Быть может, скоро нам посчастливится в скором будущем увидеть новую версию "Начинаем отмечать".

Видео: youtube, Bazelevs