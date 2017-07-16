Шнуров боится давать концерты в ДНР и ЛНР

Лидер группировки "Ленинград" рассказал, почему в ближайшее время не порадует фанатов своим приездом в Донецк и Луганск.

Бессменный лидер группировки "Ленинград" рассказал, почему в ближайшее время у группы не запланированы концерты в Донецкой Народной Республике и Луганской НароднойРреспублике. По словам именитого музыканта, концерты в ближайшее время не ожидаются из-за соображений безопасности.

Музыкант в интервью "Дождю" сообщил, что готов дать концерт в любой точке мира, кроме Донецка и Луганска. Шнуров также прокомментировал грядущий концерт в Крыму. Он сказал, что группа приедет на полуостров "для людей, а не для территории".

Отмечается, что в Киеве концерт "Ленингрда" согласован и группировка не будет внесена в черный список, куда попали более 70 российских артистов, которые выступали в Крыму.

Видео: instagram.com/shnurovs