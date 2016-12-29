Школьника порезало стеклом, которое упало с высоты пятого этажа

На Измайловском проспекте ребенок получил серьезные травмы, выходя из парадной

Около десяти часов вечера среды, 4 января 2017 года, в одну из детских городских больниц привезли 12-летнего подростка в тяжелом состоянии. По предварительным данным, юноша выходил из парадной дома №7 по Измайловскому проспекту, когда ему на голову упал большой кусок стекла.

Мальчика нашли прохожие у парадной этого дома. Люди вызвали экипаж скорой помощи. Бригада медиков констатировала тяжелое состояние подростка и приняла решение о его экстренной госпитализации.

За здоровье ребенка сейчас борются врачи, а правоохранители Адмиралтейского района выясняют обстоятельства, при которых с высоты на ребенка могло упасть стекло.

Видео: архив