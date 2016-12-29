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Школьника порезало стеклом, которое упало с высоты пятого этажа

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На Измайловском проспекте ребенок получил серьезные травмы, выходя из парадной

Около десяти часов вечера среды, 4 января 2017 года, в одну из детских городских больниц привезли 12-летнего подростка в тяжелом состоянии. По предварительным данным, юноша выходил из парадной дома №7 по Измайловскому проспекту, когда ему на голову упал большой кусок стекла.

Мальчика нашли прохожие у парадной этого дома. Люди вызвали экипаж скорой помощи. Бригада медиков констатировала тяжелое состояние подростка и приняла решение о его экстренной госпитализации. 

За здоровье ребенка сейчас борются врачи, а правоохранители Адмиралтейского района выясняют обстоятельства, при которых с высоты на ребенка могло упасть стекло.

Видео: архив

Теги: измайловский проспект , падение стекла , петербург , подросток получил травмы , порезы стеклом , травмы
Категории: Новости СПб Происшествия

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