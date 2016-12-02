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В Петербурге подростка завербовали для войны казаки
Сегодня, 16:53
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mari_dolbish
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В Петербурге подростка завербовали для войны казаки

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Шестнадцатилетний школьник ушел из дома, оставив записку.

В Петербурге пропал школьник, которого якобы завербовали казаки для участия в повстанческом движении. Шестнадцатилетний подросток сбежал из дома, оставив записку, в которой и содержалась информация о казаках.

О пропаже школьника вечером 9 июня сказала его мать, сообщает "Фонтанка". Она заявила полиции Красносельского района, что юноша ушел из дома, никого не предупредив. Женщина предоставила записку, которую, предположительно, написал ее сын. В ней сообщалось, что школьника собираются принять в повстанческое монархическое движение, созданное некими казаками для борьбы с оккупационным режимом. Школьника ждали в Ростове-на-Дону.

По предварительным данным, подросток увлекался экстремистскими материалами, говорил о деятельности запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" и про обстановку в ДНР и ЛНР. Вещей юноша в дорогу не взял, с собой у него были лишь денежные накопления.

Сообщается, что школьник уехал в кожаной куртке, джинсах и толстовке. Его рост составляет более 180 см. Подросток коротко подстрижен и имеет худое телосложение. В настоящее время поиски юноши продолжаются. 

Фото: ngs.ru

 

Теги: вербовка , поиск ребенка , поиск человека , пропал ребенок
Категории: Новости СПб Происшествия

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