Школьный беспредел во Владимирской области: 5ро школьниц избили 11-летнюю "новенькую"

У девочки диагностировали сотрясение мозга, множественные гематомы, выбито несколько зубов

Чудовищный инцидент произошел 18 января в городе Александров Владимирской области.

11-летняя девочка недавно перевелась в новую школу. У одной из одноклассниц с "новенькой" на перемене произошел конфликт. После уроков школьницу обманом заманили в подъезд общежития, расположенного по соседству с школой. Девочку там ждали пять 12-летних подростков.

Школьницу впятером начали избивать. Удары наносились в основном по голове. Девочку с выбитыми зубами, множественными гематомами и сотрясением мозга госпитализировали в больницу, где она находится по сей день на лечении. Мать избитого ребенка обратилась с заявлением в полицию.

Сотрудниками органов полиции в рамках доследственной проверки проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Все участники драки были установлены и поставлен на профилактический учет. На данный момент подготовлено ходатайство о направлении малолетних участников избиения в Центр временного содержания малолетних.

Из-за большого общественного резонанса, а также учитывая все обстоятельства этого происшествия прокурором инициирован вопрос о передаче материалов в Следственный комитет.

Все участники драки воспитывались в благополучных семьях.

Видео: Piter.TV