Старшеклассница из Веселого Поселка наглаталась неизвестных таблеток

В четверг в детскую больницу Петербурга доставили 14-летнюю девочку. Врачи диагностировали е нее отравления лекарственными препаратами.

Около двух часов дня в четверг, 16 февраля, в детскую больницу имени Филатова привезли девочку-подростка. У 14-летней школьницы диагностировали отравление лекарственными средствами. Пострадавшую забрали из собственной квартиры на проспекте Пятилеток.

Врачи оценили ее состояние как среднее. После необходимых процедур ее жизнь оказалась вне опасности. При каких обстоятельствах девочка приняла так много лекарств не известно. Однако сам факт отравление остается на рассмотрении служителей закона. Инцидентом занимается служба по делам несовершеннолетних 70-го отдела полиции.

Ранее на этой неделе школьница в Приморском районе отравилась таблетками. 13-летнего подростка доставили в детскую больницу. Оказалась, девочка наелась лекарств, которые нашла дома. Ранее 17-летняя петербурженка из-за таблеток угодила на больничную койку. Девушка приняла слишком много жаропонижающего. В больших дозах оно влияет на работу печени. Пострадавшую поместили в реанимацию.