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Опасный шизофреник сбежал из петербургской психбольницы
Сегодня, 11:45
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Shdaria
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Опасный шизофреник сбежал из петербургской психбольницы

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19-летний шизофреник сбежал с психиатрической больницы. Место нахождения неизвестно.

 "Тихий" шизофреник сбежал из Петербургской психбольницы №3 имени Скворцова-Степанова. 

19 - летнего юношу подобрали на станции Выборга 3 мая. Полиция вызвала "скорую помощь" которая доставила его в психиатрическую больницу. Глубокой ночью, примерно в 01.50 молодой человек сбежал.

Сбежавший был одет в синюю куртку и темные джинсы. Особые приметы: носит слуховой аппарат, плохо выговаривает слова. 

По словам специалистов, у молодого человека шизофрения, но он не опасен по отношению к окружающим.

Ранее беглец был судим за кражи. 

Теги: психбольница , санкт-петербург , шизофреник
Категории: Лента новостей Новости СПб

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