Опасный шизофреник сбежал из петербургской психбольницы

19-летний шизофреник сбежал с психиатрической больницы. Место нахождения неизвестно.

"Тихий" шизофреник сбежал из Петербургской психбольницы №3 имени Скворцова-Степанова.

19 - летнего юношу подобрали на станции Выборга 3 мая. Полиция вызвала "скорую помощь" которая доставила его в психиатрическую больницу. Глубокой ночью, примерно в 01.50 молодой человек сбежал.

Сбежавший был одет в синюю куртку и темные джинсы. Особые приметы: носит слуховой аппарат, плохо выговаривает слова.

По словам специалистов, у молодого человека шизофрения, но он не опасен по отношению к окружающим.

Ранее беглец был судим за кражи.