Грабители с вилкой, ножом и арбалетом обобрали шиномонтажку в Петербурге

Двое избили знакомого мужчину на шиномонтажке и забрали у него ценности. При этом злоумышленники угрожали своей жертве совсем не очевидными предметами.

Обычное ограбление с необычными элементами прошло в ночь на понедельник, 13 февраля. Началось все с того, что компания сообразила на троих в шиномонтажке на Митрофаньевском шоссе. Застолье перешло в ссору. Двое гостей напали на директора заведения. Они избили его бейсбольной битой. Затем они решили ограбить его. Для этого преступники угрожали своей жертвой. Правда они выбрали совсем не тривиальные предметы устрашения: вилку, нож и даже арбалет.

В результате злоумышленники завладели шестью тысячами налички, прихватили телефон и телевизор, а затем скрылись на автомобиле.

Пострадавший обратился в полицию. Правоохранительные органы ведут поиск нападавших. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне трое бандитов обчистили парфюмерный магазин. Мужчины вынесли из косметического отдела на Савушкина внушительное количество товара. Возбуждено уголовное дело. В магазине подсчитывают убытки.