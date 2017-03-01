Шестилетний малыш стал свидетелем жестокого убийства матери

"Глава семейства" нанес жене около сорока ножевых ранений на глазах у ребенка

Накануне ночью в полицию пришел мужчина, который признался в убийстве жены. Причем, по его словам, при страшной кровавой расправе присутствовал общий ребенок пары, шестилетний мальчик, а в соседней комнате была 14-летняя дочка погибшей женщины от первого брака.

По предварительным данным, на которые ссылается "Фонтанка", поводом для нанесения 37-летней женщине более сорока ножевых ранений стало желание той прекратить брачные отношения и подать на развод.

Предполагаемый убийца сам пришел в отделение полиции в Невском районе. В ходе следственных действий стало известно, что при ссоре супругов, которая привела к убийству, присутствовал маленький ребенок. Его (как пишет издание, уже после начала кровавой расправы) увела к соседке сестра, дочка-подросток погибшей женщины.

При этом остается открытым вопрос о том, почему никто из присутствовавших при страшном убийстве, не вызвал полицию – к примеру, соседка, у которой прятались дети.

Известно, что подозреваемый зарабатывал прокладкой труб, хотя официально не был трудоустроен. Погибшая работала крановщицей.

Видео: архив