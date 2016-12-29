Шеф - повар "Адской кухни" разбился насмерть под Владивостоком (фото)

Известный шеф - повар Илья Посохин разбился в ДТП сегодня ночью, 16 января

Сегодня ночью в Анучинском районе Приморья произошло жуткое смертельное ДТП.

Илья Посохин со своей матерью ехал в сторону села Анучино от Уссурийска. В какой момент на заснеженной трассе автомобиль занесло, водитель не справился с управлением, и машина выехала на полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение с автомобилем "Ниссан Тино". От мощного удара машино сильно пострадали. Самый сильный удар пришелся на стороны Ильи. От полученных травм он скончался на месте аварии. Остальные трое участников аварии госпитализированы в больницу с сильными травмами.

Илья Посохин - один из самых известных поваров не только Приморья, но и во всей России. Он был участником крупных телевизионных кулинарных проектов "Адская кухня" и "Русская кухня - Новые горизонты". Четырехкратный дипломант Кремлевских кулинарных соревнований. Он вел активную профессиональную деятельность, был замечательным сыном и братом, отличным отзывчивым другом и просто хорошим человеком.

Видео: архив Piter.TV

Фото: Instagram/dpskontrol_125rus