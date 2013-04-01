Шедевры отечественного кино глазами современных художников

Выставка в Новом выставочном зале Музея городской скульптуры
сюжет: Вячеслав Корнев, Вадим Климов
арт-оператор: Андрей Кузькин
Санкт-Петербург, 21 декабря 2016
АРТ-ЛИКБЕЗ : выпуск № 50
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В новом выставочном зале художники и скульпторы (Петербург, Рига, Лондон) представили произведения по мотивам лучших российских фильмов, как современных, так и прошлых лет. Через гримёрку, съёмочную площадку и кинозал зритель окажется в выставочном пространстве, где богатство отечественного кинематографа переведено на языки других искусств средствами самых разных жанров: живописи, графики, скульптуры, видео, инсталляций.
Выставка в Новом выставочном зале Музея городской скульптуры
сюжет: Вячеслав Корнев, Вадим Климов
арт-оператор: Андрей Кузькин
Санкт-Петербург, 21 декабря 2016
АРТ-ЛИКБЕЗ : выпуск № 50