Шедевры отечественного кино глазами современных художников

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В новом выставочном зале художники и скульпторы (Петербург, Рига, Лондон) представили произведения по мотивам лучших российских фильмов, как современных, так и прошлых лет. Через гримёрку, съёмочную площадку и кинозал зритель окажется в выставочном пространстве, где богатство отечественного кинематографа переведено на языки других искусств средствами самых разных жанров: живописи, графики, скульптуры, видео, инсталляций.