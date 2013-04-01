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Скончался звезда «Семнадцати мгновений весны» и «Трех тополей на Плющихе» Вячеслав Шалевич

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Актер, известный зрителям по многочисленным фильмам и спектаклям с его участием, умер после тяжелой болезни

Директор театра имени Вахтангова, в котором много лет работал Шалевич, сообщил, что актер умер на 83-м году жизни после тяжелой болезни. Кирилл Крок добавил, что дата и время похорон будут озвучены позднее, узнать их можно будет на сайте театра. По предварительной информации, прощание с легендарным актером также пройдет в театре, которому он отдал долгие годы жизни. 

Вячеслав Шалевич был госпитализирован после того, как ему стало плохо во время юбилейного спектакля «Пристань». Актер отказался оставаться в больнице и вернулся домой, но вскоре ему стало хуже и Шалевича снова госпитализировали. Врачи сделали все возможное, но не смогли спасти знаменитого актера. 
 
Вячеслав Шалевич родился в Москве в 1934 году. В 1958 году окончил Театральное училище имени Щукина, после чего был принят в труппу Театра имени Вахтангова. Несколько лет возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова, не покидая сцены родного  Вахтанговского театра, где блистал в спектаклях «Пристань», «Чайка» и других. Всенародную известность Шалевичу принесли роли в фильмах «Три тополя на Плющихе», «Звезда эпохи», «Капитанская дочка», «Семнадцать мгновений весны» и других. 
 
Видео: vk.com/Владимиp Демко
 
Теги: актёр , вячеслав шалевич , смерть , театр , три тополя на плющихе
Категории: Новости России

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