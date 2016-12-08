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Шайя ЛаБаф объявил о начале протестного акта против Трампа длиной в 4 года

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Американский актёр, который больше известен русской аудитории по ролям в первой трилогии кино-эпопеи "Трансформеры", в последние пару лет стал свободным художником, и уже не раз шокировал и смешил общественность своими перфомансами. На этот раз он решил приобщить к ним и всех нью-йоркцев

Сегодня, 21 января 2017 года американский актёр Шайя ЛаБаф объявил о запуске нового протестного проекта длиной в четыре года — срок президентского правления Дональда Трампа. 

На специально созданном сайте Шайя предлагает всем желающим внести вклад в общее дело: прийти и сказать слова на камеру, расположенную перед Музеем движущегося изображения в Нью-Йорке, фразу "He will not divide us" ("Он не разделит нас"). Проект будет носить он-лайн характер, а это значит, что на протяжении четырёх лет случайные люди будут, по предположению актёра, повторять одну и ту же фразу. Посмотреть, как Трамп не разделяет американцев, можно посмотреть в прямом эфире на одноимённом сайте — http://hewillnotdivide.us/ Такая вот политическая мантра капиталистического строя.
 
Интересно, а если людей с интернетом "разделить" по разным углам — тоже подействует?

Видео: http://hewillnotdivide.us/
Теги: нью йорк , перфоманс , трамп , трансформеры , шайя лабаф
Категории: Мировые новости Лента новостей Культура Политика Новости шоу-бизнеса

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