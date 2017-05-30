Сгнивший труп мужчины в лифчике и стрингах нашли в подвале Петербурга

Мужчина пролежал в подвале достаточно продолжительное время

Накануне ранним вечером в подвале одного из домов на Фурштатской улице был обнаружен странный труп неизвестного мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как рассказали в полиции, информация о жуткой находке поступила около пяти часов вечера. Стало известно, что в подвальном помещении дома №19 по Фурштатской улице лежит мужской труп – небритый, полуголый, наряженный в женские трусы-стринги и бежевый бюстгальтер.

По всему было видно, что труп залежался: тело было в состоянии сильных гнилостных изменений. Тело неизвестного переправили в морг для установления причин смерти.

Видео: архив инстаграм