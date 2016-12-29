В подвале на Каменноостровском нашли разлагающийся труп с татуировкой дракона

Тело неизвестного мужчины нашли в одном из подвалов на Петроградской стороне. Единственной приметой является татуировка дракона на животе.

Неприятная находка поджидала людей в подвале дома 18/11 на Каменноостровском проспекте. Во вторник, 17 января, тут наткнулись на тело неизвестного мужчины. На вид ему было около 40-45 лет. При первичном осмотре тела первичных признаков насильственной смерти на трупе не обнаружили. Впрочем, подробности его кончины станут известны только после вскрытия. Специально для этого тело направили в морг к экспертам.

С установлением его личности у правоохранителей большие проблемы. При себе у погибшего не было никаких документов. Единственной приметой незнакомца является большая татуировка дракона на животе. Подробности того, как мужчина оказался в подвале устанавливаются. Проводится проверка.

Накануне мертвую парочку нашли в квартире на Искровском проспекте. При этом обстоятельства смерти обоих погибших остаются загадкой. На телах не нашли следов насильственной смерти. Однако два трупа одновременно сами по себе вызывают подозрение.