Под Сестрорецком серых жаб будут носить на руках, чтобы спасти от смерти

Волонтеры будут помогать серым жабам в Курортном районе Петербурга. Земноводных будут на руках переносить через проезжую часть, чтобы они не погибли под колесами автомобилей.

В среду, 3 мая, группа волонтеров отправится в Курортный район, чтобы помочь серым жабам во время миграции. Земноводные ежегодно отправляются в миграцию от Сестрорецкого разлива до Глухого озера. При этом их путь пролегает через проезжие части. Там беззаботные хладнокровные погибают под колесами автомобилей.

Этой весной их будут спасать от неминуемой гибели волонтеры. Желающие будут переносить жаб на руках. В комитете по природопользованию Смольного заверили, что операция по спасению земноводных не опасна для самих волонтеров. Плотность движения на ней не очень высокая: за десять минут там проезжает всего одна машина. При этом скорость в месте миграции жаб ограничена до 30 километров в час.

Серая жаба – самая крупная представительница своего рода в Европе. Земноводные отличаются необычной особенностью: в спокойной обстановке они не прыгают, а шагают. Прыгать они начинают только тогда, когда напуганы. Например, когда на них нападают. К сожалению в случаи с автомобилем этот спасительный механизм уже не помогает.

Видео: Instagram / belyakovivan91, daisy.dengeki