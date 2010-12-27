Сериал "Ведьмак" снимут по исходному сюжету саги Сапковского

Легендарный "Ведьмак" станет телесериалом. Компания Netflix приобрела права на экранизацию фантастической саги польского писателя Анджея Сапковского. Об этом сообщает пресс-служба гиганта индустрии развлечений. Уже известно, что Netflix в данный момент занимается подготовкой к съемкам первого сезона фэнтезийной истории. Продюсерами проекта станут Шон Дэниэл (соавтор "Мумии") и Джейсон Браун (продюсер сериала "Пространство"). А вот имя режиссера и исполнителей главных ролей в сериале "Ведьмак" пока что не определены.
Сам Анджей Сапковский заявил о позитивном отношении к начинанию Netflix. Его пригласили стать официальным консультантом проекта. Более того, Сапоквскому пообещали, что американцы не будут сильно отходить в сторону от оригинального сюжета "Ведьмака", объединившего 8 главных книг саги.
Отметим, что ранее по мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр. Кроме того, в 2001 в Польше был снят одноименный фильм, который не пользовался успехом в мировом прокате.
Фото: кадр из фильма "Ведьмак", 2001 год