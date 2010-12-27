Сериал "Ведьмак" снимут по исходному сюжету саги Сапковского

Компания Netflix планирует снять масштабный фантастический сериал по циклу книг "Ведьмак" Анджея Сапковского.

Легендарный "Ведьмак" станет телесериалом. Компания Netflix приобрела права на экранизацию фантастической саги польского писателя Анджея Сапковского. Об этом сообщает пресс-служба гиганта индустрии развлечений. Уже известно, что Netflix в данный момент занимается подготовкой к съемкам первого сезона фэнтезийной истории. Продюсерами проекта станут Шон Дэниэл (соавтор "Мумии") и Джейсон Браун (продюсер сериала "Пространство"). А вот имя режиссера и исполнителей главных ролей в сериале "Ведьмак" пока что не определены.

Сам Анджей Сапковский заявил о позитивном отношении к начинанию Netflix. Его пригласили стать официальным консультантом проекта. Более того, Сапоквскому пообещали, что американцы не будут сильно отходить в сторону от оригинального сюжета "Ведьмака", объединившего 8 главных книг саги.

Отметим, что ранее по мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр. Кроме того, в 2001 в Польше был снят одноименный фильм, который не пользовался успехом в мировом прокате.

Фото: кадр из фильма "Ведьмак", 2001 год