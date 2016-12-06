Сергей Шнуров: я нахожусь где-то между быдлом и интеллигентом

Сергей Шнуров признался петербургским журналистам, что не считает себя стопроцентным интеллигентом.

Сергей Шнуров провел в Петербурге масштабную пресс-конференцию, посвященную выходу книги "Ленинград. Невероятная и правдивая история". На ней он дал понять, что не любит навешивать на себя те или иные социальные ярлыки. Так, музыкант не согласился с высказыванием историка Льва Лурье о том, что Шнуров представляет собой типичного петербургского интеллигента.

"Кто-то считает меня быдлом. Кто-то называет меня типичным интеллигентом. Как я ощущаю себя? Мне кажется, я нахожусь где-то посередине", - заявил Сергей Шнуров.

Кроме того, лидер группировки "Ленинград" похвастался тем, что его музыка понемногу набирает популярность за пределами России. Так, песни Шнурова хорошо знают в Германии.

"Немцы знают "Ленинград", слушают нашу музыку. Они любят нас, берут интервью, узнают, а главное, слушают, - сказал Шнур.

Ранее Piter.TV писал, что Шнуров планирует попасть в Эрмитаж после смерти.

Фото: Piter.TV