Сергей Шнуров высмеял Ольгу Бузову в матерной песне

В Instagram Сергея Шнурова появилось видео, посвященное моделе, актрисе и певице Ольге Бузовой.

Сергей Шнуров посвятил неприличную песню знаменитой участнице "Дома-2", а ныне певице Ольге Бузовой. В ней лидер группировки "Ленинград" постебался над главным хитом "Бузеныша" под романтичным названием "Под звуки поцелуев". Так, он признался, что хиты "Ленинграда" уступают по качеству песне Бузовой, которая штурмует главные интернет-чарты. А также Шнуров пригласил экс-жену Дмитрия Тарасова к сотрудничеству, правда, сделал он это в саркастической и неприличной манере. Певец определенным образом исковеркал фамилию артистки, превратив ее в матерный глагол. Кроме того, Шнуров намекнул, что может совершить половой акт со звездой под "звуки звуков поцелуев".

Манера исполнения и текст видео расстроил многих фанаток Ольги Бузовой. Они уже написали Шнурову в комментариях, что считают блондинку великой женщиной и потребовали, чтобы артист извинился перед их кумиром. Заметим, что после развода с мужем и многочисленными скандалами в СМИ Ольга Бузова переживает не лучшее время. Ранее мы писали, что Ольга Бузова станцевала голой на крыше здания в Испании.

Видео: shnurovs, Instagram