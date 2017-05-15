Сергей Шнуров решил отмыть Санкт-Петербург для туристов

Лидер группировки "Ленинград" решил позаботиться о памятниках

Музыкант, шоумен и культуртрегер Сергей Шнуров решил подать пример согражданам и лично поучаствовал в помывке одного из городских памятников – такой пост с соответствующим фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

– Прилетев на один день домой, решил помыть Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова, а то турист скоро попрёт, а турист, как известно, пьяный – не пьяный, а чистоту любит. – сообщил Шнуров на странице своего аккаунта.

Как видон, Сергей Шнуров отмывал не что-нибудь, а одну из фигур на Ростральных колоннах.

Напомним, некоторое время назад группировка "Ленинград" презентовала новый клип; в нем, по словам лидера коллектива, рассказывается о столкновении двух Россий – той, что уже лет 20 не была в стране, и той, что трудится на шиномонтажке. Снимала новое видео всё та же Анна Пармас, которая работала над предыдущими клипами "Ленинграда" ("В Питере – пить", "Экспонат" и "Сиськи").

видео, фото: instagram Сергея Шнурова