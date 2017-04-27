Сергей Шнуров пообещал спеть песни про «Зенит» на стадионе «Спартака»

Лидер питерской группы "Ленинград" пообещал подарок московской публике на юбилейном концерте на стадионе "Открытие Арена".

О своём намерении Шнуров заявил во время анонса концерта на стадионе «Спартака» «Открытие Арена». Лидер «Ленинграда» пообещал посвятить петербургскому клубу как минимум пять песен.

"Наш юбилей пройдёт на домашнем стадионе «Спартака», спою на нём песню про «Зенит». Пять песен точно про клуб и команду из Питера.

Что касается новых композиций про сине-бело-голубых, то у меня вообще все песни про «Зенит»".

Сергей Шнуров, музыкант

На вопрос о том, как будет реагировать группа, если на стадионе устроят перформанс болельщики «Спартака», Шнуров ответил, что у них ничего не выйдет, поскольку у группы есть усиливающая аппаратура.