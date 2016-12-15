Сергей Шнуров похвастался вредными привычками своих детей

Известный музыкант рассказал подписчикам, что его дочь и сын с удовольствием продолжают семейные традиции: в своем юном возрасте они уже выпивают и матерятся.

Очередная выходка Шнурова вновь шокировала его фанатов. На днях музыкант поделился с подписчиками снимками своих детей, которые прокомментировал довольно своеобразным образом. Сергей написал, что его 24-летняя дочь Серафима пьет, курит и матерится. Чем и гордиться любящий отец. Фотографию 17-летнего сына Шнуров подписал так: "Мой сын Аполлон уже выпивает, ещё не курит, матерится, но мало. По части поддержания семейных ценностей и традиций имеются некоторые недоработки, но у меня есть основания предполагать, что всё у него со временем получится и не хуже чем у отца. Горжусь."

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к высказываниям Сергея. Одни оценили тонкий юмор и сарказм певца, другие, напротив, гневно отметили, что Шнуров не самый хороший отец.

Впрочем, надо сказать, что фотографии детей оценили почти 300 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что фанты Собчак уверены: девушка ждет второго ребенка.

Фото и видео: инстаграм Сергея Шнурова